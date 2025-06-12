إمرأة تشتكي من عقوق ابنتها.. و داعية ترد: الأم حتى لو كانت كافرة يجب برها

اجاب الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الاسلامي، عن سؤال ورد اليه خلال برنامج اسأل مع دعاء عبر قناة النهار، من سيدة تبلغ من العمر 80 عامًا وابنتها طبيبة في مستشفى قريبة منها، ومع ذلك لا تزورها في المنزل ولا تبرها، وعندما تشتري مستلزماتها من السوق وتجعل سائق التوك توك يطلع لها الطلبات أو مستلزمات إلى المنزل تقول عليا كلام غير محترم وأنا امرأة عندي 80 عامًا"ط؟.

ليرد الصباغ قائلا:" لا يصح لابنتك أن تتهمك بهذه التهم في هذا السن والأفضل لها أن تستر.

وأضاف الصباغ، ان السيدة عندها 80 سنه أنا عاوز أصوت على الهواء بتقول بتاع التكاتك بيطلعوها، وإن حصل شيء غلط لا يجب أن تحاسب أمها ربنا اللي بيحاسب وهي سوف تحاسب على العقوق.

وأوضح الداعية لكل اب على نفس النموذج عليه أن يقبل يداه لأن ربنا ما حواجهمش لأولادهم وان ربنا سترهم.

وقال الصباغ كون الابن أو البنت تأخذ من باباها ومامتها ده عز حتى لو البنت وزيره، ولكن الأب والأم لما ياخدوا من أولادهم هذا لم يكن عز.

وأكد الداعية لو أن الأم كافرة والاب لو على غير الاسلام تبريه علي الأبناء اب يبروهم، ضاربًا مثلًا قائلًا فيه" اكفي القدر على فمها تطلع البنت ايه لامها.

ونصح الصباغ الأم بعدم الدعاء على بنتها لان ممكن دعوه من أب أو أم تدربك الدنيا على الابن أو البنت لكن ادعي لها بالهداية، ولك أن تحمدي الله أنك لست بحاجة ليهم.