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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الونش وعبد الشافي يشاركان في مران الزمالك

صدى البلد

شارك الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الأربعاء.

وغاب محمود حمدى الونش ومحمدعبدالشافى عن لقاء الزمالك ووادي دجلة أمس بسبب تراكم الإنذارات، وبات الثنائي جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك للاستعانة بخدمات محمود حمدى الونش ومحمدعبدالشافى لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.‏كارتيرون: الزمالك أضاع فوزا كبيرا على دجلة.. والدوري لم يحسم بعد

كارتيرون : الزمالك لم يحسم الدورى بعد 

ومن جانبه، أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفوز على وادي دجلة كان صعبا في لقاء الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويجب أن يفرح الجميع بالفوز.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة، أنه ليس راضيا عن إضاعة العديد من الفرص المحققة، وكان الفريق قادرا على التسجيل مبكرا واللعب بصورة أفضل في حالة استغلال الفرص التي سنحت للاعبين.

وشدد كارتيرون على أن الفريق تتبقى له ثلاث مباريات في الدوري، سيخوضها بنفس الهدف من أجل تحقيق الفوز.

ورفض المدير الفني التأكيد بأن فريقه حسم الدوري، مشددا على أن الدوري لا يزال في الملعب.

وألمح كارتيرون إلى أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين في معسكر برج العرب، وهو ما دفعه لإجراء تغييرات كثيرة في التشكيل، في ظل ضغط المباريات، وشدد على أنه لعب باللاعبين الأكثر جاهزية في لقاء دجلة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن مروان حمدي مهاجم جيد ويبذل مجهودات كبيرة في المباريات وظهر بشكل جيد في لقاء اليوم.

وكان الزمالك قد فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، ليرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة يتصدر بها مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.

الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسويس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء سيراميكا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم  بالسويس بعد التدريب استعدادا للقاء المقبل أمام سيراميكا.

وكان الزمالك فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، الفوز رفع رصيد الأبيض إلى ٧٣ نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بهم المركز قبل الأخير.

محمود حمدي الونش محمد عبد الشافي الزمالك وادي دجلة ويستعد ال سيراميكا

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