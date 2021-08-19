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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"تصل إلى 100 ألف جنيه".. القومي للمرأة يكشف عقوبة التحرش الجديدة.. فيديو

عقوبة التحرش
عقوبة التحرش

قالت “دينا الجندي” عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرآه ، أتقدم بالشكر ألي الرئيس السيسي بسبب تصديقه علي تعديلات قانون التحرش الجنسي لافتة ألي أن هذا التصديق يعطي للمرآه المصرية قيمتها واحترامها والأديان تحدث علي هذا .

 


وأضافت " دينا الجندي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، السيدات تفخر الأن بقانون التحرش الذى صدق علية الرئيس السيسي والذى سيغلظ عقوبة التحرش والتي تصل إلي 10 سنوات سجن حسب الموقف الذى تتم فيه عمليه التحرش .

 

وأوضحت" دينا الجندي" ، أن هناك الكثير من السيدات يتعرضن للتحرش من قبل رؤسائهم في العمل بالإضافة ألي أن هناك فتيات يتعرضن للتحرش والان سوف نشعر بالاطمئنان بعد تغليظ العقوبة .

 

وتابعت" دينا الجندي" ، المتحرش الأن تصل عقوبته إلي حبس 4 سنوات كحد اقصي وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ، مؤكدة أن حصول الجاني من المجني علية علي منفعة جنسية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات .

المشاركة السياسية المجلس القومى للمرأة الرئيس السيسي تعديلات قانون التحرش قانون التحرش الجنسي التحرش الجنسي دينا الجندي

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