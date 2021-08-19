"تصل إلى 100 ألف جنيه".. القومي للمرأة يكشف عقوبة التحرش الجديدة.. فيديو

قالت “دينا الجندي” عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرآه ، أتقدم بالشكر ألي الرئيس السيسي بسبب تصديقه علي تعديلات قانون التحرش الجنسي لافتة ألي أن هذا التصديق يعطي للمرآه المصرية قيمتها واحترامها والأديان تحدث علي هذا .



وأضافت " دينا الجندي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، السيدات تفخر الأن بقانون التحرش الذى صدق علية الرئيس السيسي والذى سيغلظ عقوبة التحرش والتي تصل إلي 10 سنوات سجن حسب الموقف الذى تتم فيه عمليه التحرش .

وأوضحت" دينا الجندي" ، أن هناك الكثير من السيدات يتعرضن للتحرش من قبل رؤسائهم في العمل بالإضافة ألي أن هناك فتيات يتعرضن للتحرش والان سوف نشعر بالاطمئنان بعد تغليظ العقوبة .

وتابعت" دينا الجندي" ، المتحرش الأن تصل عقوبته إلي حبس 4 سنوات كحد اقصي وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ، مؤكدة أن حصول الجاني من المجني علية علي منفعة جنسية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات .