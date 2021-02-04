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عضو القومي للمرأة: الشرع أباح ضرب الزوجة "بحنية"

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:26 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قالت الدكتورة دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك ضرورة لمعاقبة الزوج الذي يقوم بضرب زوجته، والهدف من ذلك ردعه وردع الآخرين، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي يقتضي حبس الزوج من عام لـ5 أعوام، حال ضرب الزوج لزوجته.

وتابعت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامية حنان حماد، ببرنامج "بصمة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أنها تؤيد هذا المشروع لأنه المجتمع تغير بصورة كبيرة، وهذا المشروع الهدف منه احترام وتكريم المرأة، مشيرة غلى أن تكريم المرأة لا يمكن أن يكون بضربها.

وأشار إلى أن البعض يتحدث بأن الشرع أباح ضرب الزوجة، وهذا الأمر غير صحيح، لأن الضرب الذي نص عليه الشرع ليس ضربًا مبرحًا، معقبًا: "ضرب بحنية، وليس ضربًا يؤدي إلى عاهة مستديمة، دا منتهى الجرم". 


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