رامي جمال يروج لحفله المقبل في السعودية.. شاهد

روج الفنان رامي جمال، لحفله الغنائي المقرر إحياءه في السعودية يوم 27 أغسطس الجاري.

كتب رامي جمال، عبر صفحته الرسمية على “الأنستجرام”: “مستنيكم يوم 8/27 علشان نكسر الدنيا سوا .. في جده سوبر دوم”.



حرص الجمهور، على دعم الفنان رامي جمال بعد طرحه بوستر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كان ممكن نتفق” من البوم ولسه.

وجاءت التعليقات كالآتي: “أنا بعدي ساعات الخدمة بتاعتي ف الجيش لما بسمع أغانيك والله”، و“مش مهم نتفق المهم إنك تدينا حته عظمه كده توقع قلوبنا ونركب دعامات ع طول”، و“لا ده انتوا متفقين ع جرعة نكد بقى”.

يذكر أن أبرز أغاني رامي جمال أغنية "قلة الإحساس" التي طرحها على موقع "يوتيوب" يوم 11 يوليو الماضي.

"قلة الإحساس" من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال في منتصف مايو الماضي، أغنية "دقيقة واحدة" من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم، وجيتار مصطفى نصر.