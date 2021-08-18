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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي جمال يروج لحفله المقبل في السعودية.. شاهد

رامي جمال
رامي جمال

روج الفنان رامي جمال، لحفله الغنائي المقرر إحياءه في السعودية يوم 27 أغسطس الجاري.

كتب رامي جمال، عبر صفحته الرسمية على “الأنستجرام”: “مستنيكم يوم 8/27 علشان نكسر الدنيا سوا .. في جده سوبر دوم”.


حرص الجمهور، على دعم الفنان رامي جمال بعد طرحه بوستر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كان ممكن نتفق” من البوم ولسه.

 

وجاءت التعليقات كالآتي: “أنا بعدي ساعات الخدمة بتاعتي ف الجيش لما بسمع أغانيك والله”، و“مش مهم نتفق المهم إنك تدينا حته عظمه كده توقع قلوبنا ونركب دعامات ع طول”، و“لا ده انتوا متفقين ع جرعة نكد بقى”.

جرعة نكد.. الجمهور يدعم رامي جمال بعد طرح بوستر أغنيته الجديدة

رامي جمال يشوق جمهوره لأغنية «كنا ممكن نتفق»

يذكر أن أبرز أغاني رامي جمال أغنية "قلة الإحساس" التي طرحها على موقع "يوتيوب" يوم 11 يوليو الماضي.

"قلة الإحساس" من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال في منتصف مايو الماضي، أغنية "دقيقة واحدة" من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم، وجيتار مصطفى نصر.

 

رامي جمال السعودية كان ممكن نتفق قلة الأحساس وسام عبدالمنعم

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