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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس البنك الأهلي: هدفنا الفوز في كل مباراة.. وسنعاقب محمد عصام

البنك الاهلي
البنك الاهلي

شدد أشرف نصار رئيس البنك الأهلي على رغبة فريقه في الفوز خلال المباريات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن محمد عصام سيتم عقابه بعد وقوفه على الكرة خلال مواجهة مصر للمقاصة.

وقال أشرف نصار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "نطمع في الحصول على 9 نقاط بالمباريات الثلاث المتبقية والوصول إلى 41 نقطة ليصل البنك الأهلي للمكانة التي نستحقها، هذه هي رسالتي للاعبين".

وأضاف "أصدرت تعليماتي فورا بعقوبة مالية كبيرة ضد اللاعب محمد عصام، وكذلك النظر في أمر استمراره مع الفريق".

وتابع "لقد أخرج زملائه من المباراة وأفسد الأجواء، تصرف لا داع له. نعتذر لنادي المقاصة هذا ليس سلوكنا أو طريقنا. تبقى الأخلاق أهم شيء، إنها هفوة وخطأ في لحظة عدم تركيز".

وأتم "نستعد لمباراة مهمة جدا ضد المحلة يوم السبت المقبل ثم الاتحاد السكندري والزمالك، ونسعى للحصول على 9 نقاط".

ومن جانبه قال كريم حسن شحاتة مدير الكرة بالبنك الأهلي: "السلوك والاحترام أهم من الكرة والمكسب، نعتذر لنادي المقاصة وجماهيره على ما فعله اللاعب محمد عصام بالوقوف على الكرة. اعتذرت على الفور للجهاز الفني للمقاصة وإذا كان لدينا تبديل آخر لقمنا بتبديله، كريم بامبو لاعب مميز ووعدني قبل المباراة بتسجيل هدفين أو ثلاثة".

وأتم "سنواجه غزل المحلة المباراة المقبلة، اللعب كل يومين صعب جدا. بالطبع سنلعب للفوز في المباريات الثلاث القادمة ونسعى للفوز بالمباراة القادمة لحسم البقاء رسميا ثم إنهاء الموسم في مركز جيد".

اشرف نصار البنك الاهلي محمد عصام مصر للمقاصة الاتحاد السكندري الزمالك

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