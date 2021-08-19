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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محاربة متحور دلتا.. استشاري: أمريكا توفر جرعة ثالثة من لقاح كورونا

صدى البلد

 

قال عبد الهادي خضر أستاذ الباطنة والمناعة، إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت بشكل واضح في الولايات المتحدة، خاصة داخل الولايات التي تنخفض بها نسب التلقيح.
 

وأضاف "عبدالهادي خضر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الولايات الجنوبية في أمريكا تشهد ارتفاعا واضحا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، نتيجة عزوف المواطنين عن لقاح كورونا، منوها إلى أن متحور دلتا ينتشر بشكل سريع في دول العالم.
 

وأوضح أن متحور دلتا أسرع ولكنه ليس أقوى من الفيروس الأصلي، مشددا على أن أعراض متحور دلتا لم تختلف عن أعراض الفيروس الأساسي.

 

وأشار إلى أن أمريكا أعلنت حصول مواطنيها على جرعة ثالثة من لقاح كورونا، كـ جرعة تعزيزية. 

 

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