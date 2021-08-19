علاج سهل لتقوس الساقين عند الاطفال

علاج تقوس الساقين عند الأطفال، تغفل الكثير من الأمهات عن علاج تقوس الساقين لأطفالها ،لذلك ننبه أغلب الأمهات بهذا العلاج الفعال ونشدد على الحرص لاستشارة الطبيب .

تقوس الساقين (أو genu varum) هو عندما تنحني الساقان للخارج عند الركبتين بينما تلمس القدمين والكاحلين، غالبًا ما يكون للرضع والأطفال الصغار أرجل مقوسة، في بعض الأحيان ،للمراهقين أيضا.

علاج تقوس الساقين عند الأطفال

علاج تقوس الساقين

نادرًا ما يكون المرض خطيرًا وعادة ما يختفي دون علاج ، وغالبًا عندما يبلغ الطفل 3 إلى 4 سنوات من العمر،علاج التقوس عن طريق إضافة فيتامين د والكالسيوم إلى النظام الغذائي. قد يحتاج الكساح الناتج عن حالة وراثية إلى مزيد من العلاج المتخصص من قبل أخصائي الغدد الصماء (طبيب يعالج أمراض الغدد الصماء ).

تمارين لعلاج تقوس الساقين عند الأطفال

علاج تقوس الساقين عند الطفل

تعتبر ممارسة الرياضة جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحتك العامة ، ويجب ألا تدعي تقوس الساقين يمنع طفلك من ممارسة الرياضة، كثير من الناس لديهم أرجل مقوسة ويكونون قادرين على أداء وظائفهم وممارسة الرياضة دون ألم أو مشاكل.

إذا كنت تعتني بركبة طفلك وتجعليه يمارس الرياضة بشكل صحيح ، فقد تتمكني من منع أي مشاكل في ركبة طفلك ذات الساقين يساعد شد الأطراف السفلية وتقوية الوركين والساقين في الحفاظ على صحة ركبة طفلك.

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من تقوس الساقين إلى تركيز بعض جلسات التمرين الخاصة بهم على تحسين التوازن واستقبال الحس العميق حيث يمكن أن تتضرر بسبب الحالة قد يؤدي ذلك إلى تحسين وظيفتك في أنشطة طفلك اليومية وربما يساعد في منع السقوط.

هناك بعض الأبحاث لدعم الادعاء القائل بأن التمارين التصحيحية يمكن القيام بها لتقليل مقدار المسافة بين ركبتيك لدى الأفراد ذوي الأرجل المقوسة.

المصادر:

Verywellhealth

ucsfbenioffchildrens

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kidshealth