دهنية أم جافة.. كيف تحدد نوع بشرتك؟

الجلد هو أكبر عضو في الجسم ويقينا من الميكروبات والعناصر الضارة ويساعد أيضًا في تنظيم درجة حرارة الجسم لذلك ، من الضروري إيلاء اهتمام خاص والعناية ببشرتك .

ولكن قبل الانغماس في مجموعة كبيرة من منتجات العناية بالبشرة ، من المهم للغاية تحديد نوع بشرتك.

يجب أن تكون الخطوة الأولى في رحلة العناية ببشرتك هي تحديد نوع بشرتك بحيث يمكنك استخدام المنتجات المناسبة.

نشرت مدربة اللياقة البدنية ياسمين كاراتشيوالا مؤخرًا منشورًا على Instagram حيث يمكن رؤية طبيب الأمراض الجلدية الدكتور Jaishree Sharad يشرح أنواع البشرة المختلفة وكيفية التعرف عليها.

نوع البشرة

* البشرة العادية

البشرة الدهنية

البشرة الجافة

البشرة المختلطة

* البشرة الحساسة

* البشرة المعرضة لحب الشباب

* البشرة المصبوغة

كيف تحدد نوع بشرتك؟

"عندما تستيقظ في الصباح ، اغسل وجهك وانتظر لمدة ساعة. واقترح طبيب الأمراض الجلدية "خذ منديل ورقي وربت به على بشرتك".

* إذا كانت المناديل الورقية ناعمة ، فهذا يعني أن بشرتك طبيعية.

* إذا كانت غير مكتملة ، فإن بشرتك دهنية.

* إذا كان هناك رقعة منطقة T ، فهي عبارة عن جلد مختلط.

* إذا شعرت أن بشرتك جافة جدًا ، فهذا يعني أنها بشرة جافة.

* إذا تحولت بشرتك إلى طفح جلدي بسهولة شديدة ، فهذا يعني أن بشرتك حساسة.

* عندما تقوم بتطبيق المنتجات وتصاب بحب الشباب ، فهذا يعني أن لديك بشرة معرضة لحب الشباب.

* عندما تصاب وتصاب بالتصبغ ، يكون لديك نوع من التصبغ الجلدي.

هل يمكن أن يتغير نوع الجلد؟

وأضافت أن "أنواع البشرة يمكن أن تتغير مع تقدم العمر والمناخ والهرمونات - أثناء الحمل أو إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض أو فرط نشاط الغدة الدرقية - ومع نوع المنتجات التي تستخدمها على الوجه."

وقالت: "في درجات الحرارة الباردة ، تصبح البشرة العادية جافة وتصبح البشرة الدهنية طبيعية".