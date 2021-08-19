مصرع طفل وإصابة اثنين في حادث تصادم ببني سويف

لقي طفل 3 سنوات مصرعه، وأصيب شخصان آخران، في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية، أعلى كوبري محور عدلي منصور بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية، أعلى كوبري محور عدلي منصور ببني سويف، على الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إلي موقع الحادث، وجرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتبين أن الجثة لطفل يدعي رؤوف مينا رؤوف، 3 سنوات، كما تم إصابة عيد فؤاد جرجس 47 عاما بالعمود الفقري مع كدمات بالجسم، ومريم السيد فؤاد، 22 عامًا، تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيان وقوع الحادث.