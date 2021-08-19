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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف :"مشروعك" قدًم أكثر من 655 مليون جنيهاً لتمويل وتنفيذ 3170 مشروعاً في مختلف القطاعات

محافظ بني سويف: 655 مليون جنيه لتمويل 3170 مشروعاً في مختلف القطاعات

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

صرح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن عدد المشروعات التي تم تمويلها "عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية"مشروعك"قد بلغ عددها 3170 مشروعا بقيمة 655 مليون و336ألف جنيه،وفرت 4361 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 يوليو 2021.

حيث أكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية،وبمشاركة عدد من البنوك الوطنيةوهي(مصر،الأهلي ،القاهرة ،الزراعي، الإسكان، الإسكندرية)،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك،مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب على الإقبال على المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وتشجيع ثقافة العمل الحر،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعدته  نهى محمد مدير"مشروعك"على مستوى المحافظة،أشارت خلاله إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد)لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، حيث أشارت إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

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