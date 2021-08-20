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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالية ثقافية وفنية لأهالي قرية الشيخ شحاتة ضمن حياة كريمة بأسيوط

صدى البلد

تستمر للأسبوع الثالث على التوالي فعاليات مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بفرع ثقافة أسيوط، والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع "مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، حيث شهدت قرية نزلة الشيخ شحاتة بمركز ومدينة ساحل سليم مجموعة من ورش الحرف التراثية لمبادرة حياة كريمة بمقر مدرسة الشيخ شحاتة الابتدائية المشتركة، منها ورش "عجينة السيراميك، النحاس، الشنط بالشرايط الستان، تطريز وكروشيه"، بجانب ورشة حكي شعبي والعاب شعبية مع لؤا الصباغ، بجانب عروض فقرة ماسكات العرائس لفرقة أجيال.

كما أقيمت قافلة اكتشاف المواهب الفنية والأدبية من خلال لجنة ثقافية فنية، حيث تم استعراض المواهب الفنية للمشاركين  من خلال بعض القصائد الشعرية الجديدة ومبدعي الفن التشكيلي بجانب أصحاب المواهب الفنية الغنائية والعزف المنفرد وبعض مواهب التمثيل؛ كما تجمع  الشباب والأطفال حول معرض "يلا نقرأ"، من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب ورشة عمل فنية للأطفال بعنوان "لا للمخدرات" قدمها صندوق مكافحة المخدرات، والتي تناولت بعض الرسومات للأطفال للتوعية من أخطار المخدرات.

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نائب محافظ بني سويف يتابع العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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لتطوير الوعي المجتمعي..إيناس عبدالدايم: مسارح متنقلة ضمن مبادرة حياة كريمة

أقيمت احتفالية ثقافية فنية بدأت فعاليات بالسلام الوطني، أعقبه لقاء توعوي للشباب قدمه فضيلة الشيخ حسني السيد أبوزيد، تناول الحديث حول أهمية ترسيخ المواطنة ودور الشباب في إعلاء شأن الوطن والمشاركة الإيجابية في كافة الفاعليات، موضحا أن للأسرة دورا فعالا فى ذلك، إلى جانب دورها في عملية التنشئة الاجتماعية، حتى تصبح الأسرة قادرة أن تلعب دوراً مهما في تحقيق وتفعيل مفهوم المواطنة لدى أفرادها، لاسيما إذا أدت الدور المناط بها بشكل صحيح وكامل، تلى ذلك لقاء حواري توعوي للشباب قدمه الدكتور نادي سيد علي، مستشار صندوق علاج ومكافحة الإدمان، حول قضايا الشباب في ادمان المخدرات وما هى أنواعها، وكيفية الدخول الي عالم المخدرات والمؤثرات العقلية والنفسية والبصرية التي تؤثر على الشباب من خلال التعاطي، وإيجاد الحلول المناسبة لدعم الشباب والمحاولة لتركهم للمخدرات، كذلك أهمية علاج الادمان وكيفية التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان، وناقش مع الحضور سيكولوجية الشاب المتعاطي للمخدر، وأنه هو أساس الجريمة في مصر، وماهي المؤثرات النفسية التي تدفع الشباب الي الوصول إلى مرحلة التعاطي،  بجانب عرض بعض مشاكل أهالي القرية ومناقشتها خلال اللقاء.

عقد لقاء توعوي للمرأة قدمه الدكتور أحمد مصطفي علي، وتناول الحديث حول الصحة العامة للمرأة وسلوكيات الآداب العامة لها وبعض قضاياها باعتبارها هي المؤسس الأول للأسرة المصرية، ومنها "ختان الإناث" و"الزواج المبكر" وقدم بعض النصائح التي تساعد المرأة علي الاهتمام بصحتها وصحة أطفالها، واختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفريق كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم بقيادة المايسترو ياسر محمود، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور، وذلك وبحضور نخبة من القيادات الثقافية والتنفيذية بأسيوط، ومدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، وأسامة عبد العال مدير الإدارة التعليمية بساحل سليم والمنسق العام لمبادرة حياة كريمة بأسيوط، ونخبة من أدباء وشعراء وفناني أسيوط.

حياة كريمة احتفالية مبادرة حياة كريمة المؤتمر الأول حياة كريمة

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