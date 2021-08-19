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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يتابع العمل في مشروعات المبادرة

تفقد بلال حبش نائب  محافظ بني سويف سير العمل في المشروعات الجاري  تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار المشروع القومي لتطوير القرى"،وذلك خلال زيارته "اليوم" لمركز ببا، في حضور المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المدينة، في إطار توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة والشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

 

حيث زار نائب المحافظ قرى وتوابع مجلس قروي طنسا بني مالو، متابعاً الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الصرف الصحي بطحا البيشة والذي يشمل إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع،بجانب تفقد مشروع مد وتدعيم شبكة المياه بعزبة جليلة من خلال مد الخدمة للمناطق المحرومة وتغيير المواسير الاسبستوس،وذلك ضمن أكثر من 10 مشاريع يتم تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تستفيد منها قرى (طرشوب،على كيلاني،زاوية الناوية، ،سدس،،صفط راشين،القرامنة، غياضة الشرقية ...)

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كما تابع "حبش"مستجدات الموقف في مبادرة سكن  ضمن المبادرة الرئاسية، متفقداً بعض المنازل بطحا البيشة، المقرر تطويرها  ضمن المبادرة الرئاسية،وتستهدف تطوير وإحلال وتجديد 2900 منزلا على مستوى قرى المركز،واستمع من رئيس المدينة عن ما تم تنفيذه في هذا الجانب، والذي أفاد بأنه تم إعداد حصر بالمستحقين وجار تدقيق البيانات بالتعاون  والاشتراك  بين الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ولجان التنمية المتكاملة بالقرى.

 

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية بمركزي ناصر وببا ،ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره،بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية

بني سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير القرى مركزببا الخدمة الصحية

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