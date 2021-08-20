مكونات صدور دجاج مَشوية بالصلصة الخضراء .. والطريقة بالتفصيل

اذا كنتِ تحاولين تقديم صدور دجاج بطريقة جديدة نقدم لكِ مكونات صدور دجاج مشوية بالصلصة الخضراء وطريقة التحضير بالتفاصيل

مكونات صدور دجاج مَشوية بالصلصة الخضراء

صدور دجاج مشوية مع صلصة خضراء بالأعشاب:

صلصة:

5 فصوص ثوم متوسطة الحجم مقشرة ومزالة الأطراف الداكنة

باقة صغيرة بقدونس إيطالي منزوع السيقان

1/4 كوب أوراق ريحان طازجة

1/4 كوب أوراق شبت طازجة

3/4 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

3/4 كوب زيت زيتون

1/4 كوب بلسمي أبيض أو شيري أو خل أبيض آخر

1/4 كوب ماء أو مرق دجاج

1 ملعقة صغيرة قشر ليمون

1/4 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار ، أو حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة من الصلصة الخضراء

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 صدور دجاج كاملة متوسطة ، مقطعة إلى نصفين ، منزوعة العظم ومسطحة

التحضير المسبق:

يمكن تحضير الصلصة قبل 5 أيام وتغطيتها وتبريدها. فقط تأكد من إزالته من الثلاجة قبل نصف ساعة من التقديم.

في محضر الطعام المزود بشفرة معدنية ، افرم الثوم نضيف البقدونس والريحان والشبت والأوريغانو ونخفق حتى يفرم ناعماً.

أضيفي الزيت والخل والماء وقشر الليمون والتوابل وقلبي. طعم التوابل يجب أن تكون الصلصة لذيذة للغاية وحارة. اضبطيه إذا لزم الأمر ، وضعيه جانبًا.

تُمزج مكونات التتبيلة في وعاء خلط صغير وتخلط حتى تصبح ناعمة. طعم التوابل. ضعي صدور الدجاج في كيس بسحاب واسكبي التتبيلة.

تأكد من توزيع ماء مالح بالتساوي. اغلق الكيس ، ثم ضعه في الثلاجة لمدة 1/2 إلى 4 ساعات.

تحضير الشواية للشواء على حرارة متوسطة، أخرجي الدجاج من التتبيلة ، واشوي حوالي 3 بوصات من اللهب لمدة 7 إلى 10 دقائق على كل جانب أو حتى لا يظهر اللون الوردي.

توضع على طبق ، وتقدم مع الصلصة على الجانب.