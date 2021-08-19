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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وصفة صدور دجاج مَشوية بالصلصة الخضراء

صدى البلد

وصفة  صدور دجاج مَشوية بالصلصة الخضراء من الطرق التي يمكن ان تعتمدي علي تقديمها في العزومات  فأن الدجاج المشوي مع الصلصة الخضراء  وجبة بسيطة سهلة  قدميها في نهاية الأسبوع والاجازات العائلية للاسرة.

 

وصفة صدور دجاج مَشوية بالصلصة الخضراء

وصفة صدور دجاج مَشوية بالصلصة الخضراء لاتحتاج الي سوي مكونات بسيطة وهي :

مكونات  وصفة صدور دجاج مَشوية بالصلصة الخضراء
ملعقة زيت نباتي
فصوص ثوم كبيرة ، مقطعة إلى أنصاف
بصلة صغيرة مقطعة إلى أرباع
طماطم متوسطة إلى كبيرة  ، مقطعة إلى نصفين بالطول ، مصنفة
1/4كوب كزبرة طازجة معبأة بشكل فضفاض (10 إلى 15 غصن)
1/2 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
6 صدور دجاج منزوعة العظام والجلد (حوالي 2 1/4 رطل)

 

تحضير صدور دجاج مَشوية بالصلصة الخضراء
سخني الزيت على نار متوسطة عالية حتى يسخن. يضاف الثوم والبصل. يُطهى لمدة 5 دقائق مع التحريك حتى ينضج البصل.

إزالة القشور من الطماطم  ثم شطفها  جيداً، قطع حول منطقة الجذع لكل منها لإزالة اللب ؛ قطع الطماطم إلى أرباع.

في محضر طعام كبير ، ضعي الثوم والبصل ، هالابينو شيلي ، كزبرة ، سكر ملعقة صغيرة من الملح. التغطية ؛ حوالي 15 ثانية أو تصبح ناعمة.
يُسكب 1 كوب من خليط الطماطم في وعاء تقديم صغير ؛ يضاف ويوضع في الثلاجة لعمل التتبيلة ، أضيفي ما تبقى من 1/2 ملعقة صغيرة ملح والكمون إلى الخليط المتبقي في معالج الطعام. التغطية ؛ معالجة 10 ثوان.
ضعي صدور الدجاج في طبق زجاجي للخبز يُسكب التتبيلة فوق الدجاج ؛ يُوزّع التتبيلة على الدجاج لتغلف بالتساوي غطاء بغطاء بلاستيكي. برد لمدة 4 ساعات على الأقل ولكن ليس أكثر من 8 ساعات ، مع تقليب الدجاج
تسخين الغاز أو شواية الفحم. قم بتنظيف الزيت الإضافي بعناية على رف الشواء. ضعي الدجاج على نار متوسطة الحرارة.

 استغني عن الماء المالح  واستخدمي غطاء شواء يُطهى من 12 إلى 15 دقيقة ، مع التقليب مرة واحدة ، واتركيه عند التصفية من ماء الدجاج  عند تقطيع الجزء السميك

قدمي كل صدر دجاج حوالي 2 ملاعق كبيرة صلصة.

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