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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف مدكور يكشف تطورات حالته الصحية: بقالي 18 يوم في السرير

صدى البلد

شارك الاعلامي شريف مدكور تفاصيل جديدة حول حالته المرضية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “بقالي 18 يوم نايم في السرير بس الحمد لله في تحسن” وتفاعل معه الكثيرون وتمنوا له الشفاء العاجل.

 

حذر الإعلامي شريف مدكور متابعيه من الأطعمة الملوثة والتي تسببت في إصابته بفيروس A .

وكتب شريف مدكور عبر حسابه بفيسبوك قائلا "فيروس A ( الصفراء ) صعب جداً خلوا بالكم من اي اكل ملوث'.

وكان الإعلامي شريف مدكور أعلن إصابته بالصفرا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب شريف مدكور: كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا، الحمد لله  راحة أسبوعين في السرير مع كثير من العسل الأسود، صفرا في السن دا بجد.

وتصدر الإعلامي شريف مدكور تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما كتبه عبر حسابه على فيسبوك بإعلان رفضه التام تقديم الأموال لمن يطلب منه، وآثار هذا الأمر جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض.

وبعد إعلان الإعلامى شريف مدكور عبر حسابه الرسمي  عن إصابته بمرض الصفراء على موقع التبادل و الصور و الفيديوهات الانستجرام إليك كل ما لا تعرفه عن مرض الصفرا وأسباب الإصابة به. 

تعد الصفراء هو حالة يتحول فيها لون الجلد وبياض العينين والأغشية المخاطية إلى اللون الأصفر بسبب ارتفاع مستوى البيليروبين ،  أسباب عديدة ، بما في ذلك التهاب الكبد وحصى المرارة والأورام. في البالغين ، لا يحتاج اليرقان عادةً إلى العلاج.

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