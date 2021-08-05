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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حاصرت الفترة الاخيرة بعض الامراض مجموعة من الفنانين حيث اعلن الإعلامي شريف مدكور اصابتة بمرض يصيب الاطفال كما اعلنت الفنانة فرح الزاهد اصابتها بمرض  قد يؤدي الى الانتحار .

 

مرض شريف مدكور 

أعلن الإعلامي شريف مدكور تعرضه لوعكة صحية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


و كان قد تصدر الإعلامي شريف مدكور تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ماكتبه عبر حسابه على فيسبوك بإعلان رفضه التام تقديم الأموال لمن يطلب منه، وآثار هذا الأمر جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض.

قال :يا ريت محدش يبعت يطلب مني أنه يستلف فلوس عشان أنا ضد الموضوع ده.. أنا عارف إن الحياة صعبة بس على قد لحافك مد رجليك.. شكراً”.

واضاف: الناس هاجمتني واتصدرت التريند بعد تصريحي وأنا متعجب من هذا، وازاى حد معرفهوش يطلب  يستلف مني ١٠٠ ألف جنيه.

وتابع : اللى بيتزنق في فلوس مبيطلبش من حد غريب بيروح لقرايبه.
 

واختتم : بقول للناس اللي بتقولي خسارة فيك الدعاء لما كنت تعبان: "محدش يذل حد في الدعاء".

مرض فرح الزاهد

حلت  الفنانة فرح الزاهد ، ضيفة   في برنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناة " سي بي سي "واعلنت خلال الحلقة انه مصابة بمرض قد يؤدي الى الانتحار .


وأضافت فرح الزاهد خلال لقائها باب سيارتي مكسور بسبب " هبدي " له حتي أتأكد انه مغلق حتي حارس العقار قال لي ذات مرة " لو السيارة بتتكلم كانت شكتك في القسم" ، مؤكدة لا أحد يقوم بلمس أي شيء من ملابسي وغرفتي كأنها متشمعة بالشمع الأحمر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مرض شريف مدكور وفرح الزاهد من خلال الفيديوجراف التالي.

 

شريف مدكور فرح الزاهد أمراض الإنتحار شريف

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