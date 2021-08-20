تامر حسني عن حفل المسرح الروماني: فخور بمشاركتي وبالتنظيم الرائع

نشر الفنان تامر حسني صورا من حفله الأخير بالساحل الشمالي على المسرح الروماني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “فخور اني النهارده شاركت في إعادة المسرح الروماني المصري العظيم مع جمهوري المحترم الراقي ، فخور بالتنظيم الرائع و كل من شارك في اخراج الحفل بالشكل اللي فعلاً يليق بالفن المصري و المسرح الروماني العظيم ، شكراً لعباقرة المسرح / الفنان الرائع احمد عصام و المبدعين - عماد نبيل - طارق صبري - تامر فوزي - ياسر انور - احمد عبد القادر -و قناة المحور المصرية - و مدير التصوير الكبير جلال الزكي - و المخرج المتميز أكرم فاروق و شركة th حسام حسني - تامر يحيى - رامي مسعد -شكراً لرجال مديرية أمن مطروح والعلمين على المجهود العظيم المبذول في التنظيم الراقي شكراً لكل أفراد فرقتي الموسيقية الكبيرة”.



وتراوحت أسعار تذاكر حفل تامر حسني بين ثلاث فئات الأولى هي الفضية ويبلغ سعرها 300 جنيه، فيما وصلت أسعار التذاكر الذهبية إلى 600 جنيه، وبدأ الحفل في تمام العاشرة مساءا.

وقدم تامر حسني في حفله المقام على المسرح الروماني لأول مرة عروضا مبهرة وتفاعل الجمهور مع الأغاني الجديدة التي يحرص نجم الجيل على غنائها في حفلاته مؤخرا.

تعاقدت قناة المحور على تسجيل وإذاعة أضخم حفل غنائي لنجم الجيل تامر حسني على المسرح الروماني بالساحل الشمالي، عبر شاشة المحور ، كما ستقوم القناة بتصوير وإنتاج الحفل تلفزيونيا.



يذكر أن النجم تامر حسني، أجرى بروفات مكثفة مع فرقته الغنائية استعدادا للأغنيات التي غناها في حفل الليلة.

ونشر تامر حسني على صفحته الرسمية بموقع انستجرام فيديو من تحضيرات الحفل، وكتب عليها قائلا :"من تحضيرات الحفل الجماهيري الثاني لي بالساحل الشمالي، الحفل اللي بفتتح فيه للمرة الثانية المسرح المصري الروماني العظيم بمارينا بعد توقف سنوات وأتمنى استمرار المسرح وإقامة العديد من الحفلات عليه لإنه حقيقي هو مسرح عظيم".

وسبق وافتتح تامر حسني أول حفلات الصيف بالعلمين، وسط استعراض مسرحي و بحضور جماهيري مكثف ، وابهار مسرحي من حيث ديكورات المسرح وإضاءته وحجمه واستعراضاته وسط إشادة من النقاد والجماهير.