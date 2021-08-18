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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير طعيمة يهنئ تامر حسنى بعيد ميلاده

تامر وامير طعيمة
تامر وامير طعيمة

هنأ الشاعر الغنائي أمير طعيمة، الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


ونشر "طعيمة" صورة له، رفقة تامر حسني، وعلق عليها: “من عيد ميلادك السنة اللي فاتت، ‪كل سنة وـنت طيب يا تيمو، ويا رب دايما في صحة وسعادة ونجاح”.


يذكر ان اخر اعمال تامر حسني السينمائية فيلم "مش أنا" وتدور قصة الفيلم حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.


فيلم مش أنا من بطولة تامر حسنى ، ماجد الكدوانى ، وسوسن بدر ، حلا شيحة ، شيرين ، ومن إخراج سارة وفيق ، والتى كانت قد سبق وان عملت كمساعد مخرج مع تامر حسنى فى فيلم “ عمر وسلمى ” . 

الشاعر امير طعيمة تهنئة عيد ميلاد تامر حسني امير طعيمة

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