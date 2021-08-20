ارتكب 3 جرائم.. سقوط لص المساكن في المعصرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في الكشف عن هوية لص المساكن عقب سرقته شقة بمنطقة المعصرة ونجحت في القاء القبض عليه.

في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم سرقة المساكن، تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة شاشة عرض - هاتف محمول من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، وأقر بإرتكابه عدد (3) حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.