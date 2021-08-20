عنوان مستفز.. ميدو يدافع عن مدحت شلبي بعد أزمته مع جماهير الأهلي

دافع أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم برنامج “ أوضة اللبس"، عن زميله الإعلامي مدحت شلبي، بعد أزمة الأخير، مع جماهير النادي الأهلي.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" الحقيقة اتفرجت على فيديو مدحت شلبي مالاقيتش فيه أي إشاره لجمهور الأهلي نهائيا".

وتابع ميدو:" الغلطة الكبيرة من فريق السوشيال ميديا بتاع أون، للأسف عنوان الفيديو ورط الكابتن مدحت مع الجمهور ولو في حد لازم يتحاسب هو المسؤول عن العنوان المستفز ده، اللي محتوى الفيديو مافيهوش ولا كلمه منه!!".

الحقيقه اتفرجت على ڤيديو #مدحت_شلبي مالاقيتش فيه اي اشاره لجمهور #الاهلي نهائيا..الغلطه الكبيره من فريق السوشيال ميديا بتاع اون..للاسف عنوان الڤيديو ورط الكابتن مدحت مع الجمهور ولو في حد لازم يتحاسب هو المسؤول عن العنوان المستفز ده اللي محتوى الڤيديو مافيهوش ولا كلمه منه!! — Mido (@midoahm) August 20, 2021

وأضاف ميدو:" مدحت شلبي اختلفت معاه كثيرا ولكن لما اشتغلت معاه في فتره اعتز فيها بالعمل في أون تايم سبورتس لاقيته راجل لذيذ جدا وبيقدر الناس كلها".

واختتم ميدو:" أرجو من جمهور الأهلي مشاهدة الفيديو، مره تانية قبل الحكم على الراجل".

#مدحت_شلبي اختلفت معاه كثيرا ولكن لما اشتغلت معاه في فتره اعتز فيها بالعمل في أون تايم سبورتس لاقيته راجل لذيذ جدا وبيقدر الناس كلها…ارجوا من جمهور #الاهلي مشاهدة الڤيديو مره تانيه قبل الحكم على الراجل.. — Mido (@midoahm) August 20, 2021

تصريحات مدحت شلبي التي أثارت غضب جماهير الأهلي:

أكد مدحت شلبي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن الحديث عن التفويت لا يتفوه به سوى “ البلهاء والسذج ” مشددا انه لا يوجد مدرب في العالم من الممكن أن يطالب لاعبيه بهزيمة مباراة .

وأضاف أن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي مدرب كبير فكيف له ان يطالب لاعبيه “ بتفويت المباراة مشددا انه امر غير منطقي قائلا ” طب لو جلال عمل كده مش ممكن يختلف مع اللاعب واللاعب يطلع يكشف اللي حصل ".

وتابع أن إيهاب جلال مدرب ذكي وليس “ ابله ” حتى يقوم بمثل هذا التصرف المشين حيث وجه نصيحه لـ بعض الاعلاميين وجماهير الأهلي “كفاية بلاهة وساذجة ”.

وأكمل متعجبا “ هل من الممكن ان يطلب حسين لبيب من ابراهيم عثمان ان يفوت له المباراة .. في فريق بينزل ماتش علشان يخسر ”.