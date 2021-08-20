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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

تتجه انظار جماهير الاهلي مساء اليوم الجمعة لـ استاد الإسكندرية لمتابعة مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الاهلي والمصري 

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة “ أون تايم سبورت ”

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته أمس بإستاد مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت هناك استعداداً لمواجهة المصري ضمن منافسات مسابقة الدوري.

واكتفي سعد سمير، مدافع الفريق بخوض تدريبات خفيفة على هامش مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأدى سعد سمير جلسة في الجيم و تدريبات جرى حول الملعب، في إطار البرنامج الموضوع له بسبب معاناته من نزلة برد.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن غياب سعد سمير عن التدريبات الجماعية جاء بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد.

كما أكتفي جونيور أجايي، لاعب الوسط بجلسة في «الجيم»، وغاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن أجايي اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش مران الأهلي الجماعي.

وأوضح عبد الحفيظ: «أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية».

وأنتظم أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان أيمن أشرف قد أدى جلسة علاج طبيعي على هامش مران الأهلي أمس، بسبب آلام في عضلة السمانة، فيما اكتفى حسين الشحات بأداء جلسة في «الجيم» بسبب شكواه من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة االيوم الجمعة أمام فريق المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب الإسكندرية.

 

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