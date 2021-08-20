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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لـ شيكابالا وبن شرقي.. عمرو أديب: بلاش حرفنة قدام سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

حذر الإعلامي عمرو أديب لاعبي الزمالك من التهاون في مباراة اليوم أمام فريق سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري الممتاز. 
 

‏وغرد عمرو أديب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا  "التحذير الثانى من عمرو اديب القاطن فى الساحل الشمالى : سيراميكا هو برشلونه هو ريال مدريد إحنا نازلين نكسب من الأول ولا نعرف الفريق اللى قدامنا مين ولا متقدمين كام نقطه و لشيكابالا وبن شرقى وزيزو وحازم امام: بلاش حرفنه وترقيص العبوا الكوره من اول لمسه الدوري لسه فى الملعب".
 

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه الزمالك اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

تشكيل الزمالك المتوقع 

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبدالشافي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد- إمام عاشور.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي.

قلب الهجوم: مروان حمدي.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحاول فريق سيراميكا كليوباترا الثأر من الزمالك بسبب نتيجة مباراة الذهاب التى خسرها بنتيجة هدفين دون رد .

علي جانب اخر يحاول نادي الزمالك تحقيق الفوز للإستمرار في صدارة جدول ترتيب الدورى وحسم اللقب الجولة قبل الاخيرة .
 

 

https://twitter.com/Amradib/status/1428701589066457094?s=19

 

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