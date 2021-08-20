أرسنال يتعاقد مع الحارس رامسديل قادمًا من شيفيلد يونايتد

أعلن نادي ارسنال الإنجليزي ، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الحارس إيرون رامسديل، قادمًا من شيفيلد يونايتد، بعقد طويل الأمد.

ورحب ارسنال عبر موقعه الالكتروني بحارسه الجديد، والذي سيرتدي القميص رقم 32 مع الجانرز.

ولم يعلن ارسنال عن المقابل المادي للتعاقد مع رامسديل، لكن قدرت التقارير الصحفية قيمة الصفقة بـ 30 مليون جنيه إسترليني.

وبدأ رامسديل مسيرته الكروية مع بورنموث عام 2017، قبل الانتقال لشيفيلد يونايتد العام الماضي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن الموسم المنقضي.

وكان نادي ارسنال قد أعلن صباحًا عن التعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد قادمًا من ريال مدريد الإسباني، بصفة دائمة.