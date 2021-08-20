15 دقيقة .. تعادل سلبي بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

سيطر التعادل السبلي علي احداث أول 1 دقيقة في مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا فى إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأت المباراة حماسية بين الفريقين لتشهد الدقيقة الثانية من عمر اللقاء هجمة سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من ميدو جابر مرت أعلي عارضة أبو جبل حارس مرمي الزمالك.

ورد الزمالك سريعا علي هجوم سيراميكا بهجمة خطيرة في الدقيقة الثالثة بعد كرة طولية وصلت للجزيري الذي استلم الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وحاول ارسال كرة عرضية أرضية ولكن أبعدها دفاع سيراميكا إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني ويوسف أوباما ومروان حمدي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة الزمالك

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمود نبيل - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - فابريس نجاه - شريف دابو - رجب عمران.