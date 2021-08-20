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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تهدد بتصنيف طالبان جماعة إرهابية

إدارة بايدن تهدد
إدارة بايدن تهدد بتصنيف طالبان جماعة إرهابية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تصنيف حركة طالبان جماعة إرهابية، أحد الأدوات التي يمكن أن تستخدمها واشنطن للضغط على الحركة المتطرفة في أفغانستان.

وردا على سؤال حول ما إذا كان التهديد بإدراج طالبان على القائمة السوداء للإرهاب هو أداة ضغط قد تستخدمها واشنطن، قال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة الأمريكية "نعم".

وأشار إلى أن هناك العديد من الأدوات التي تملكها الولايات المتحدة للضغط على طالبان إذا لم تفي بوعودها، مؤكدا استخدام سياسة العصا والجزرة تجاه الحركة.

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في سياق آخر، أدان نواب جمهوريون في الكونجرس الأمريكي، خطط وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الانسحاب من أفغانستان، قائلين إنها كانت غير ملائمة وكارثية.

وقال 23 نائبا جمهوريا في خطاب موجه إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن خطة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أدت إلى "نتائج كارثية"، حيث بات آلاف الأمريكيين في أفغانستان يخشون على حياتهم، بينها تحتفل طالبان بالانتصار.

كما انتقد النواب فشل خطة الإدارة الأمريكية في تأمين آلاف الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين.

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تكثيف جهود إجلاء آلاف الأمرييكيين والأفغان المعرضين للخطر تحت حكم حركة طالبان.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين في الولايات المتحدة إن الخارجية الأمريكية ستعلن أن رحلات الإجلاء من كابول سيكون باستطاعتها الهبوط في أوروبا بسبب الزيادة في تدفق من يتم إجلاؤهم على قطر.

طالبان بايدن أفغانستان كابول الانسحاب الأمريكي العاصمة الأفغانية

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