طريقة عمل عصير البطاطا وفوائده لجهاز الدوران

حضري عصري البطاطا واحنى نفسك من الدوران وقوي جهاز المناعة لديك وتمتعي بفوائد كثيرة واحرصي على خلط البطاطا بهذه المكونات.

طريقة تحضير عصير البطاطا

البطاطا

طريقة صنعه: تحضير عصير البطاطا النيء بسيط إلى حد ما. اغسلي ثمرة بطاطا كبيرة الحجم وقشريها ، وقطعيها إلى قطع ، ثم اعصريها ببعض الماء في عصارة. ما لم يكن لديك بطاطا عضوية مزروعة في المنزل ، تجنب عصر القشور لأن البطاطا غير العضوية قد تحتوي على بقايا الأوساخ والمبيدات الحشرية. في حال لم تعجبك النكهة ، اخلطها مع ربع كوب جزر أو عصير شمندر. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل للنكهة أيضًا. للحصول على أفضل النتائج ، تناوله في الصباح الباكر أو جرعة صغيرة 200 مل في الليل قبل النوم.

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل عصير الزنجبيل البطاطا الحلوة



المقادير تحضيرعصير البطاطا



1 بطاطا حلوة، مقشرة

1 جزرة كبيرة

1شريحة أناناس مقشرة، محفورة

1/4 بوصة شريحة من جذر الزنجبيل، مقشر



طريقة تحضير عصير البطاطا



اخلطي كل المكونات في العصارة

يقدم بارداً يمكن ان نسلق البطاطس والجزر

اولاًكما يمكن بدل الجزر والأناناس بالليمون واضافة الحليب والفانيلا

فوائد عصير البطاطا وجهاز المناعة

جهاز المناعة

عصير البطاطا يساعد فى رفع جهاز المناعة يساعد على تحسين الهضم والدورة الدموية: معظم الآلام والأوجاع والأمراض التي نشعر بها هي نتيجة الدورة الدموية غير السليمة. هذا يجعل من الصعب على العديد من الخلايا في الجسم الحصول على كمية كافية من الأكسجين والمواد المغذية. عدم وجود ذلك يجعل الخلايا تضعف ويمهد الطريق لمختلف الأمراض والعلل. الهضم السليم والدورة الدموية ضروريان لضمان حصول كل خلية في جسمك على التغذية الكافية. يمكن لكوب من عصير البطاطا النيء أن يفعل الكثير في هذا الصدد. يحسن الهضم ويساعد في الدورة الدموية لضمان تجديد كل خلية في جسمك.





فوائد عصير البطاطا وجهاز الدوران



البطاطا

يساعد على رفع المناعة ومحاربة الدوران، وتعزيز القدرة الجسدية.

يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم: بطبيعته ، يمتلك جسمنا توازنًا محايدًا في درجة الحموضة لكن عادات الأكل الخاطئة ونمط الحياة المستقرة والإجهاد وقلة النوم والجرعة الزائدة من الأدوية والعديد من العوامل الأخرى تغير هذا التوازن وتخلق بيئة حمضية. تتكاثر معظم الأمراض في بيئة حمضية لهذا السبب يوصي العديد من الخبراء بتناول الأطعمة القلوية للحفاظ على الرقم الهيدروجيني الطبيعي للجسم. عصير البطاطا النيء قلوي للغاية بطبيعته ويقوم بعمل ممتاز في الحفاظ على درجة حموضة الجسم.



يساعد في علاج النقرس: النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يتطور بسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم،كما يتميز بألم شديد واحمرار ووجع في المفاصل غالبًا ما يصيب مفاصل أصابع القدم يعد ارتفاع مستوى حمض البوليك أيضًا مؤشرًا على أن كليتيك قد لا تعملان بمستوياتهما المثلى وغير قادرة على إزالة حمض البوليك من الجسم، ومع ذلك ، يمكن أن يساعد عصير البطاطس النيئة في مواجهة هذه المشكلة ؛ يمكن أن يتحلل ويطرد حمض البوليك من جسمك. ينصح بشدة تناول كوب من عصير البطاطا النيئة في الصباح للأشخاص الذين يعانون من النقرس .

يساعد في تقليل أعراض التهاب المعدة: الحموضة وانتفاخ البطن والانتفاخ وعسر الهضم شائعة في معظم الناس هذه الأيام. ومع ذلك ، فإن عصير البطاطا النيئة يساعد في التخلص من هذه الأعراض أيضًا. يمكن أن تساعد ملعقة أو ملعقتان كبيرتان فقط من العصير إذا استهلكت لمدة أسبوعين في تخفيف معظم هذه الأعراض.

يساعد على خفض الكوليسترول: البطاطا غنية بالألياف وتساعد على التخلص من الكوليسترول الزائد من نظامك. نظرًا لأنها لا تحتوي على الكوليسترول ، فإنها تجعله طعامًا خالٍ من الكوليسترول. سبب آخر لماذا يجب أن تجرب عصير البطاطا النيئة.

يساعد في إزالة السموم: عصير البطاطا النيء ممتاز لإزالة السموم من الكلى والكبد والمرارة والجسم بأكمله، يساعدك على بناء المناعة ومحاربة الأوجاع والآلام المختلفة أيضًا.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.