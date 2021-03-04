10 فوائد لتناول البطاطا الحلوة

قدمت الدكتورة جيهان أحمد الدمرداش؛ أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الفوائدالصحية لبطاطا الحلوة.
من فوائد البطاطا :
١- وجبة خفيفة و مذاقها حلو وسهلة بالهضم.
٢-تحتوي علي نسبة عالية من الألياف تعمل على الوقاية من الإمساك.
٣- تحتوي علي نسبه من البوتاسيوم فتساعد علي المحافظة علي صحة القلب و تعمل علي ظبط مستويات ضغط الدم.
٤- تمد الجسم بالدفئ والطاقة لانها مصدر للنشويات اللي بتعتبر مصدر أساسي للطاقة في الجسم.
٥- لها مؤشر جليسيمي منخفض (low glycemic index)و بالتالي مفضلة لمرضي السكر.
٦- تحتوي علي فيتامين A .
٧- البيتا كاروتين (beta carotin)كمضاد اكسدة قوي لمكافحة علامات الشيخوخة و التقدم في السن و التجاعيد فبالتالي هيكون لها دور في نضارة البشرة كما ان البيتا كاروتين المعروف باهميته للحفاظ علي صحة العين.
٨- تحتوي علي فيتامين C وفيتامين E كونهما نوعان من مضادات الاكسدة و لهما دور في تقوية المناعة.
٩- تعتبر مصدر للحديد والفوليت لذلك لها دور عظيم في علاج الانيميا.
١٠- تحتوي علي سعرات حرارية ليست عالية فال ١٠٠ جرام من البطاطا الحلوة تحتوي علي ٩٠ سعر حراري.