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مرأة

10 فوائد لتناول البطاطا الحلوة

الخميس 04/مارس/2021 - 02:53 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة جيهان أحمد الدمرداش؛ أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الفوائدالصحية لبطاطا الحلوة.

من فوائد البطاطا : 
١- وجبة خفيفة و مذاقها حلو وسهلة بالهضم. 
٢-تحتوي علي نسبة عالية من الألياف تعمل على الوقاية من الإمساك. 
٣- تحتوي علي نسبه من البوتاسيوم فتساعد علي المحافظة علي صحة القلب و تعمل علي ظبط مستويات  ضغط الدم.
٤- تمد الجسم بالدفئ والطاقة لانها مصدر للنشويات اللي بتعتبر مصدر أساسي للطاقة في الجسم.
٥- لها مؤشر جليسيمي منخفض (low glycemic index)و بالتالي مفضلة لمرضي السكر.
٦- تحتوي علي فيتامين A .
٧- البيتا كاروتين (beta carotin)كمضاد اكسدة قوي لمكافحة علامات الشيخوخة و التقدم في السن و التجاعيد فبالتالي هيكون لها دور في نضارة البشرة كما ان البيتا كاروتين المعروف باهميته للحفاظ علي صحة العين.
٨- تحتوي علي فيتامين C  وفيتامين E كونهما نوعان من مضادات الاكسدة و لهما دور في تقوية المناعة. 
٩- تعتبر مصدر للحديد والفوليت لذلك لها دور عظيم في علاج الانيميا.
١٠- تحتوي علي سعرات حرارية ليست عالية فال ١٠٠ جرام من البطاطا الحلوة تحتوي علي ٩٠ سعر حراري. 
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