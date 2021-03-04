10 فوائد لتناول البطاطا الحلوة

قدمت الدكتورة جيهان أحمد الدمرداش؛ أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الفوائدالصحية لبطاطا الحلوة.





من فوائد البطاطا :

١- وجبة خفيفة و مذاقها حلو وسهلة بالهضم.

٢-تحتوي علي نسبة عالية من الألياف تعمل على الوقاية من الإمساك.

٣- تحتوي علي نسبه من البوتاسيوم فتساعد علي المحافظة علي صحة القلب و تعمل علي ظبط مستويات ضغط الدم.

٤- تمد الجسم بالدفئ والطاقة لانها مصدر للنشويات اللي بتعتبر مصدر أساسي للطاقة في الجسم.

٥- لها مؤشر جليسيمي منخفض (low glycemic index)و بالتالي مفضلة لمرضي السكر.

٦- تحتوي علي فيتامين A .

٧- البيتا كاروتين (beta carotin)كمضاد اكسدة قوي لمكافحة علامات الشيخوخة و التقدم في السن و التجاعيد فبالتالي هيكون لها دور في نضارة البشرة كما ان البيتا كاروتين المعروف باهميته للحفاظ علي صحة العين.

٨- تحتوي علي فيتامين C وفيتامين E كونهما نوعان من مضادات الاكسدة و لهما دور في تقوية المناعة.

٩- تعتبر مصدر للحديد والفوليت لذلك لها دور عظيم في علاج الانيميا.