طالبان : نسعى لتشكيل حكومة جديدة قريبا

قال مسؤول بحركة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، إن الحركة تهدف إلى تقديم إطار لحكومة جديدة لأفغانستان خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن المسؤول قوله: "نواصل إجراء المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان السابقين وقادة المليشيات الخاصة".

وأضاف: "نبحث خلال محادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق إنه لا يعتقد أن حركة طالبان تغيرت، مضيفا: "أعتقد أنهم يمرون بأزمة وجودية بشأن ما إذا كانوا يريدون أن يعترف بهم المجتمع الدولي كحكومة شرعية".

واقترح بايدن أسلوبا للتعامل مع طالبان يتمثل بممارسة الضغط على الحركة اقتصاديا ودبلوماسيا ودوليا بهدف إجبارها على تغيير سلوكها.

وشدد الرئيس على أن خطر الإرهاب في أفغانستان تراجع مقارنة مع ما كان عليه قبل هجمات 11 سبتمبر 2001، وقال إن هناك الآن تهديدات أخطر بالنسبة للولايات المتحدة في العالم.

وأوضح : "القاعدة وداعش انتشرا، وهناك خطر أكبر بكثير على الولايات المتحدة يأتي من سوريا ومن شرق إفريقيا".