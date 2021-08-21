%7.9 ارتفاعا بأسعار اللحم البقري.. وهبوط الشاي 2.71 دولار للكيلو.. «الصناعات الغذائية» توضح الأسباب

سجلت أسعار اللحم البقري ارتفاعا 7.9% خلال شهر يونيو الماضي لتسجل 5.68 دولار للكيلو، وذلك مقارنة بنفس الشهر من 2020، وكذلك عن شهر مايو الذي سجلت فيه 5.48 دولار للكيلو، وكذلك أسعار الدواجن لتسجل 2380 دولارا للطن في مقابل 2370 دولارا، بنمو 57.8% على أساس سنوي.

كما زاد سعر البن عالميا خلال الشهر الماضي ليسجل 4.47 دولار للكيلو، في مقابل 4.06 دولار للكيلو خلال يونيو الماضي، وكذلك ارتفع على أساس سنوي بنسبة 65%.

وأكد تقرير السلع الغذائية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن التوقعات المستقبلية تشير إلى صعود سعر البن حتى سبتمبر المقبل، وفقا للبنك الدولي.

بينما هبطت أسعار الشاي لتسجل 2.71 دولار للكيلو في يونيو، مقابل 2.72 دولار للكيلو خلال مايو وتراجع على أساس سنوي بنسبة 16%.

وصعدت أسعار ثمار البرتقال لتسجل 640 دولارا للطن خلال يونيو الماضي في مقابل 610 دولارات للطن خلال مارس الماضي، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 4.5%.

بينما هبط سعر الكاكاو ليسجل نحو 2.33 دولار للكيلو خلال يوليو مقابل 2.36 دولار للكيلو خلال يونيو، بينما زاد سعره على أساس سنوي بنسبة 3.6%، وتشير التوقعات المستقبلية إلى صعود أسعاره حتى سبتمبر المقبل.