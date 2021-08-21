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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإكثر إنفاقا .. آرسنال يتفوق على حيتان البريميرليج في الميركاتو الصيفي

ميكيل أرتيتا المدير
ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال

رغم البداية الكارثية لفريق آرسنال، في مسابقة الدوري الإنجليزي ، بالخسارة أمام برينتفورد بهدفين دون رد، في الجولة الافتتاحية لـ البريميرليج الموسم الماضي، إلا أنه يبدو أن إدارة آرسنال تضع كامل ثقتها في المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، بجلب الصفقات التي يريدها، للمنافسة على اللقب.

 

عقد آرسنال خمس صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهم مارتن أوديجارد  من ريال مدريد، وبن وايت  من برايتون، وسامبي لوكانجو من أندرلخت البلجيكي، ونونو تافاريس من بنفيكا البرتغالي، والحارس آرون رامسديل قادما من آرسنال.

 

المعروف أن إدارة آرسنال لاتنفق كثيرا في سوق الانتقالات، لكنها فاجأت الجميع في الميركاتو الصيفي الحالي، بإبرام 5 صفقات، مقابل مبلغ ضخم، بناء على رغبة ميكيل أرتيتا.

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آرسنال الإكثر إنفاقا في إنجلترا في الميركاتو الصيفي الجاري، في الدوري الإنجليزي، بواقع 143.5 مليون يورو “ حسبما أشارت تقارير صحفىة، متفوقا علىى حيتان البريميرليج الذي اعتادوا على صرف مبالغ طائلة في سوف الانتقالات، مثل مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد وتشيلسي، وليفربول في بعض الأحيان.

 

وصلت إتفاقات آرسنال ، منذ التعاقد مع ميكيل أرتيتا في شهر ديمسبر عام 2019، إلى 220 مليون إسترليني، رغم ذلك لم يتوج الفريق سوى ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي 2019 - 2020، وكأس الدرع الخيرية 2020.

 

يأمل نادي آرسنال، في عودة الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، بعد التدعيمات القوية، وعدم الاكتفاء بالمنافسة على البطولات الأقل قيمة في إنجلترا مثل الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

 

لدى آرسنال فرصة كبيرة هذا الموسم، للتركيز على مسابقة الدوري الإنجليزي فقط، خاصة وأنه لا يشارك في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بـ 61 نقطة.

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