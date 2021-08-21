جامعة الفيوم: مد موعد اختبارات القدرات حتى الإثنين المقبل

قال الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم مد فترة التقدم لاختبار القدرات بكليات الجامعة حتى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢٣ وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني

https://tansik.egypt.gov.eg.

وأضاف أبوالغارعلى المتقدمين للاختبار الحضور بعد التسجيل في اليوم المحدد للاختبار بتمام التاسعة صباحا، مع إحضار التالي:- الإيصال برقم التسجيل وصورتين منه + رقم الجلوس الأصل وصورتين منه + ٦ صورة شخصية + صورتين من الرقم القومي + فيزا لدفع الرسوم وقدرها مبلغ ٤٥٠ جنيه.