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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادى مارسيليا الفرنسى يكشف حقيقة الاهتمام بضم مصطفى محمد.. خاص

مصطفى محمد
مصطفى محمد

نفى نادي مارسيليا الفرنسي، وجود اهتمام من قبله بضم مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي والمعار من نادي الزمالك.

 

وكانت تقارير صحفية فرنسية، أكدت وجود اهتمام من ناديي مارسيليا وليل الفرنسيين، بضم مصطفى محمد.

 

وقال ألكسندر روس المتحدث الرسمي لنادي مارسيليا الفرنسي، في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: ربطتنا بعض الشائعات من قبل بضم مصطفى محمد، وقمت بنفي ذلك لكم، والآن شائعة أخرى غير صحيحة بخصوص اللاعب، لا حقيقة لما تردد في بعض الصحف بخصوص اهتمامنا بضمه."

 

وانضم مصطفى محمد، إلى صفوف جالاتا سراي لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

 

وكانت تقارير صحفية في شهر مايو الماضي، تحدثت عن اهتمام مارسيليا بضم اللاعب أيضًا، وقام روس بنفي ذلك الأمر من خلال "صدى البلد".

مصطفي محمد مارسيليا جالاتا سراي صدى البلد نادي الزمالك

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