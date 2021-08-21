سفير أوكرانيا لصدي البلد:2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة وكييف

قال سفير أوكرانيا في مصر، إيفهين ميكيتنكو، إن مصر هي الشريك الأول لأوكرانيا من بين الدول العربية والأفريقية، كما تعد مصر بوابة رئيسية للدخول للسوق العربي والأفريقي.

وتابع سفير أوكرانيا في مصر خلال حواره لصدي البلد ينشر لاحقا- إن عام 2019 شهد رقما قياسيا فى التبادل التجاري حيث وصل إلى مايقرب من 2 مليار و600 مليون دولار خلال عام ، لافتاً إلى أنه بسبب فيروس كورونا شهد عام 2020 انخفاضا فى التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و800 مليون دولار، ولكن عام 2021 شهد ارتفاع فى التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصل فى النصف الأول من العام الجاري إلى 900 مليون دولار أمريكي، قائلا:" نتمني أن نصل أواخر العام إلى 2 مليار

وأضاف :" نري أن التجارة فى مصر تسير فى اتجاهين فـ مصر دولة لديها استثمارات جيدة فى مجال الخدمات، سنويا نتقدم إلى مصر استثمارات فى مجال الخدمات تقدر مابين 300 و 350 مليون دولار أمريكي كما أن هناك مليون سائح أوكراني يزورون مصر سنويا، حيث وصل عدد السياح الأوكران خلال 6 أشهر الأولي لهذا العام إلى 700 ألف سائح أوكراني".