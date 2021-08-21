تنسيق الجامعات 2021 | عين شمس: استقبلنا الطلاب اليوم في 13 معملا بـ 5 كليات

تنسيق الجامعات 2021 انطلقت اعماله اليوم في جميع محافظات مصر ، من اليوم ٢١ اغسطس وتنتهى ٢٥ اغسطس ، وقد شهدت معامل تنسيق الجامعات 2021 الالكترونى بـ جامعة عين شمس إقبالاً من الطلاب وذويهم لتسجيل رغباتهم.

تستقبل جامعة عين شمس، طلاب المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2021 من خلال 13 معملا في خمس كليات هي (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) كلية الزراعة بشبرا الخيمة ، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب.

من جانبهم أكد عمداء الكليات التى تشهد وجود معامل التنسيق ، انتظام عملية تسجيل الطلاب لرغباتهم بسلامة ويسر ، ففى كلية الآداب اوضح ا.د. مصطفي مرتضى عميد الكلية أنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية، والتي تبلغ 3 معامل لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت إدارة الكلية بتوفير مجموعة من الارشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب أثناء التسجيل وتوفير جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ، بالإضافة إلى عمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم حرصًا على راحتهم وراحة أولياء الأمور.

وقالت ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، إن الكلية تحرص على طباعة الملصقات الإرشادية للطلاب، فضلا عن تجهيز شاشات إليكترونية لارشاد الطلاب بخطوات تسجيل الرغبات وقواعد التنسيق.

واضافت أن كل معمل يضم 30 جهاز كمبيوتر مزودة بالطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكترونى للرغبات، لافته إلى أن المعامل مكيفة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب فضلا عن فتح مدرجات لاستقبال أولياء الأمور.

و تقدم الخدمة مجانا للطلاب ، الي جانب توفير عدد من الموظفين المدربين لمساعدة الطلاب خلال كتابة الرغبات.

تنسيق الجامعات 2021

وفي كلية الهندسة وجه الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للوقايه خلال تسجيل الطلاب رغباتهم فى معامل التنسيق ، وتوفير فرق عمل لمساعدة الطلاب وأولياء الامور ، وكذلك توفير أماكن لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لمنع تزاحم الطلاب أثناء تسجيل الرغبات.

واشار ا.د احمد منيب الصباغ وكيل الكلية الهندسة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة إلى أنه تم تخصيص ٤ معامل مجهزين بالكلية بعدد (100) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك تم تخصيص فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

وتستقبل معامل التنسيق بالكلية الطلاب من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعه عصراً طوال أيام التنسيق بما فى ذلك أيام الأجازات.

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن معامل الكلية مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي ويقوم عليها مجموعة من الموظفين المدربين وذوى الخبرة لارشاد الطلاب بصورة صحيحة عن الكليات التى تتناسب معهم.

وأضاف بأن الكلية حريصة على توفير كل سبل الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب والوافدين لها..

وفي كلية البنات قامت ا.د. اميرة يوسف عميد للكلية وا.د مى حلمى وكيل الكليه البنات لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم بجولة تفقدية لمعامل التنسيق الالكتروني بكليه البنات للتأكد من الإلتزام بالاجراءات الوقائية الإحترازية بالكليه، وتوفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري ، موجهة الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي .

ووجهت الدكتورة اميرة يوسف عميد الكلية خلال جولتها اليوم، بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة من معامل وفرق عمل لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم.

واشارت ا.د مى حلمى وكيل الكليه البنات لشئون التعليم والطلاب ان معامل كلية البنات بجامعة عين شمس شهدت إقبالاً متوسطاً من قبل طلاب المرحلة الاولى الناجحين فى الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية.

وأضافت أن الكلية خصصت معملين مجهزين بعدد (40) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء امورهم، كما وفرت الكلية مكان لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم قبل تسجيل رغباتهم.