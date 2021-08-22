المالية تستكمل صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس

تستكمل وزارة المالية صباح اليوم الأحد الموافق 22-8-2021، عمليات صرف بواقي رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مستوى الوزارات والجهات التابعة والمستقلة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة؛ لليوم الرابع علي التوالي.

وذكر تقرير أصدرته وزارة المالية- واطلع "صدى البلد" علي نسخة منه- أن عمليات صرف الرواتب شملت أكثر من 60 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية على مستوى الجمهورية والمديريات التابعة.



وبدأت وزارة المالية عمليات صرف رواتب الموظفين عبر 3 مجموعات وظيفية شملت المجموعة الأولي عمليات صرف رواتب لـ 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة اعتبارا من الثلاثاء الماضي، أما المجموعة الثانية فكانت علي مستوي 18 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة خلال الأربعاء التالي له.



وصرفت الوزارة رواتب موظفين الحكومة للمجموعة الثالثة بواقع 9وزارة وهيئة تابعة ومستقلة خلال الخميس الماضي.



وقالت وزارة المالية إن عمليات تكبير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، حتى يتسنى للعاملين بالدولة تدبير احتياجات.



ومع تفشي جائحة كورونا نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا علي بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة، للتيسير عليهم ومنع التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي ATM ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.