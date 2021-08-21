النشرة الاقتصادية.. الائتمان المحلي للقطاع العام يتراجع.. والمحاجر ترحب بإنشاء قواعد بيانات للمناطق اللوجيستية

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البنك المركزي: تراجع طفيف في الائتمان المحلي للقطاع العام بنهاية مايو الماضي

تراجع حجم المطلوبات من القطاع العام للائتمان المحلي بصورة طفيفة بنهاية مايو الماضي إلي 151 مليار جنيه بعد أن كان 152.72 مليار جنيه في أبريل السابق له ومقارنة بـ 154.72 مليار جنيه في مارس 2021.



شعبة المحاجر ترحب بتوجيهات الرئاسة بإنشاء قاعدة بيانات تطالب بإنشاء منطقة لوجيستية

أكد ابراهيم غالى رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن التوجيهات الرئاسية بحصر بيانات المحاجر على مستوى الجمهورية خطوة جيدة ، و تحتاج مزيد من الدراسة لفك التشابك بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع المحاجر.





كيف تقدم شكوى في البنوك إذا تعرضت للنصب الإلكتروني ؟

يسعي الجهاز المصرفي لحماية عملاء البنوك من عمليات التعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني من جانب بعض العناصر التي تستهدف السطو علي اموال المواطنين وحساباتهم؛ باعتبارها أحد الممارسات التي تضر بسمعة وثقة المتعاملين مع البنوك.





هبة ذكي: مشروعات حاضنة أعمال جامعة القاهرة ولدت إيرادات 23 مليون جنيه

قال هبة ذكي رئيس حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحاضنة استطاعت حتى الآن اخراج 55 مشروعا إلى سوق العمل، موضحة أن هذه المشروعات وفرت نحو 231 فرصة عمل بواقع 5 فرص عمل لكل مشروع.





التموين: شراكة مصرية سودانية للتكامل الاقتصادي واستغلال الموارد

أكد الدكتور على المصيلحي ،وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين وتعزيز التكامل الاقتصادى واستغلال الموارد الاقتصادية إضافة لكونها ستكون لها دور كبير في التسويق لصادرات البلدين وسد احتياجاتهما فى أى أسواق أخرى وتحقيق الأمن الغذائى من خلال تعزيز القيمة المضافة وإنشاء التحالفات الاستراتيجية تحت مظلة الشركة وزيادة التبادل التجارى بين البلدين فى مجال صناعة اللحوم والزيوت والسكر وصناعة الخميرة وصناعات السمسم وغيرها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.





التموين: توقف المنظومة التموينية الثلاثاء المقبل.. لهذا السبب

تلقى الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع التابع للوزارة حول آخر مستجدات صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين، إذ سيتم إيقاف المنظومة بالنسبة للمخابز والمطاحن البقالين التموينين بجميع المحافظات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء القادم وحتى الساعة الواحدة صباحا يوم الاربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري ولمدة 5 ساعات فقط.





تعرف على أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البلدي 10 جنيهات للكيلو

أكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم بنحو 10 جنيهات للكيلو خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الكندوز إلى 150 و170 جنيها للكيلو، وكيلو اللحوم الضاني يتراوح بين 150 و170 جنيها للكيلو.





بحث معوقات القطاع.. خطة شعبة الذهب بالغرف التجارية بعد التشكيل الجديد

أسفرت انتخابات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن فوز المهندس هاني ميلاد برئاسة الشعبة، حيث تم تشكيل هيئة مكتب الشعبة لمدة 4 سنوات، ليضم المهندس لطفي منيب، والدكتور وديع أنطوان نائبا ثانيا، والمهندس أسامة أحمد سكرتيرا أول، وعلي أحمد الماوردي، سكرتيرا مساعدا.