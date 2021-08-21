تعرف على أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البلدي 10 جنيهات للكيلو

أكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم بنحو 10 جنيهات للكيلو خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الكندوز إلى 150 و170 جنيها للكيلو، وكيلو اللحوم الضاني يتراوح بين 150 و170 جنيها للكيلو.



وأوضح "وهبة"، فى تصريحات لـ“صدى البلد”، أن حجم استهلاك السوق المصرية من اللحوم يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنوياً يتم استيراد %50 منها من الخارج، منوها بأنه رغم ارتفاع أسعار اللحوم إلا أن حركة الطلب ضعيفة خاصة بعد الخروج من عيد الأضحى.

ومن جانبه، أرجع هيثم عبدالباسط، نائب ثانٍ لرئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع اللحوم إلى زيادة سعر الأعلاف في الأسواق وزيادة سعر البنزين مما دفع لزيادة النقل، بجانب قلة المعروض في الأسواق بسبب كثرة الذبائح في عيد الأضحى.

وأشار إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين خلال الفترة الحالية، وأيضا خلال موسم العيد في ظل اتجاه المواطنين للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة.