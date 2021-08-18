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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية: ارتفاع الذهب وأزمة وشيكة في مبيعات السكر بسبب الاحتكار وتركيب أول أجزاء توربينات توليد الطاقة الكهرومائية بسد جوليوس نيريري بتنزانيا

صدى البلد

ينشر موقع صدي البلد الإخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية اليوم الأربعاء 18-8-2021 وهي كالآتي:

 

تركيب أول أجزاء توربينات توليد الطاقة الكهرومائية بسد جوليوس نيريري بتنزانيا
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية عن نجاح التحالف المصرى المكون من شركتى المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، فى البدء في أعمال تركيب أول أجزاء التوربينة الأولى لتوليد الطاقة الكهرومائية بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بدولة تنزانيا JNHPP، في حضور مسئولي وزارة الطاقة وشركة الكهرباء التنزانية.

مصر تحظر دخول البضائع الموانئ البحرية إلا عبر «ACI» أول أكتوبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون بقوة في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل تكلفة أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى أنه تم تحديث المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، وإصدار نسخة جديدة من هذا التطبيق الإلكترونى بالهواتف الذكية، للتيسير علي مجتمع الأعمال، بحيث يتمكن المستوردون ووكلاؤهم من المستخلصين الجمركيين من التعامل مع المنظومة الجمركية عبر هواتفهم الذكية.


ارتفاع جديد في سعر الذهب.. تعرف على الأسباب والقيمة
صعدت أسعار الذهب الأربعاء 18 أغسطس لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا بفعل تنامي المخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

 


مناقصة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية
تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ٥ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١.


وزير التموين يزور بيلاروسيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارة دولة بيلاروسيا ورافقه كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة المصرية للسلع، والدكتور  علاء عز عضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.


رسميًا.. غرفة القاهرة تبدأ تنفيذ خطة التطوير وهيكلة وحوكمة العمل الإداري
بدأت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رسميًا في تنفيذ خطة التنمية بتطوير وهيكلة وحوكمة العمل الإداري وتجهيز البنية التحتية لتطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي تماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤية مصر 2030، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الطرفين.


أزمة وشيكة في مبيعات السكر بسبب الاحتكار
حذر أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من حدوث أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض في مصر، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج تتجاوز 150 ألف طن لحساب عدد محدود جدًا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص بما يجعل السوق يعيش حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.

 

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