ارتفاع جديد في سعر الذهب.. تعرف على الأسباب والقيمة

صعدت أسعار الذهب الأربعاء 18 أغسطس لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا بفعل تنامي المخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1792.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1795.25 دولار في الجلسة السابقة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1793.50 دولار.

وما زالت معنويات المخاطرة ضعيفة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، فيما تحوم الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام في الوقت الذي تجتاح فيه السلالة دلتا المنطقة.

ومما عزز الإشارات على تباطؤ الاقتصاد، انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو.

ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن السياسات الذي انعقد في يوليو، والمقرر نشره في وقت لاحق اليوم، لاستقاء مؤشرات عن خطط البنك المركزي الأميركي لخفض سياسات التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 23.75 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.1% إلى 1008.60 دولار.

وزاد البلاديوم 1.7% إلى 2532.18 دولار، لينتعش من أدنى مستوى في نحو شهرين والذي سجله أمس الثلاثاء.