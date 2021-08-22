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محمد القوصي يكشف أهمية إطلاق 4 أقمار صناعية جديدة

محمد القوصي
محمد القوصي

قال محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الأقمار الصناعية لها مهام مختلفة فيوجد أقمار للتلفزيون مثل "نايل سات"، وأقمار للاتصالات والإنترنت مثل "طيبة 1"، وأقمار استشعار عن بعد وبها كاميرات تصور الكرة الأرضية وتتعامل مع الصور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية دينا عبدالحكيم، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية": "إطلاق 4 أقمار صناعية جديدة لأغراض البحث العلمي في 2022، تقوم بالتقاط صور للأرض من الفضاء، الصورة تكون لمساحة شاسعة ونستخدمها عندما نريد تخطيط مدينة فنلتقط صورة ونبدأ بعدها بالتخطيط، وكذلك لزراعة مناطق كبيرة من الأراضي الزراعية".

وتابع: "موضوع التعدي على الأراضي الزراعية ونأخذ صورة لمساحة شاسعة للأراضي الزراعية ونرى الأماكن التي تم البناء عليها ويتم اتخاذ الإجراءات ضدها" موضحًا أن الصور التي يتم التقاطها بواسطة الطائرة مساحتها أقل من مساحة صورة القمر الصناعي، ولا تعطي النتيجة المرجوة، كما أن الصورة الفضائية تكون الدقة عالية جدًا فيها.

كشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عن إطلاق مصر العام المقبل ٤ أقمار صناعية من نوعية "كيوب سات" لأغراض الاستشعار من البعد والبحث العلمي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تسعى إلى توطين وتطوير الاستخدام السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء أنظمة فضائية بتكنولوجيا مصرية خالصة تساهم في إعداد أجيال وكوادر علمية تنهض بالبلاد وتدعم الصناعة المصرية وتصل بها إلى المنافسة العالمية.
 

وقال “القوصي”، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه سيتم في مايو ٢٠٢٢ إطلاق قمر وكالة الفضاء المصرية "EgSAcube - 3" المصمم بالكامل في الوكالة ، وقمر "EgSAcube-4" بالتعاون مع جامعة بنها.


وأضاف أنه سيتم كذلك في النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ إطلاق أول قمر للجامعات المصرية، إلى جانب إطلاق قمر "NEXSAt" بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية وذلك نهاية العام القادم.


ومن جانبه، كشف الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة التفاصيل العلمية لتلك الأقمار، موضحا أنه تم التعاقد مع اليابان على اطلاق الأقمار "EgSAcube - 3" وهو حجمه اكبر ثلاث مرات من الحجم العادي لأقمار الكيوب سات ، و القمر "EgSAcube-4" وحجمه ٣ر١ كيلوجرام. 
 

وأشار إلى أنه تم كذلك التعاقد مع اليابان لإطلاق قمر الجامعات المصرية ، وهو قمر مكوناته وتصميمه واختباراته مصرية خالصة 100%، و حجمه 10 سم فى 10 سم، ويزن حوالى ٣ر١ كيلوجرام وهو قمر خاص بالاستشعار عن بعد ومزود بكاميرا تصوير لالتقاط بعض الصور لكوكب الأرض،وسيتم إطلاقه من محطة الفضاء الدولية على مدار ٤٥٠ كيلو، وعمره الافتراضي من ٦ اشهر وحتى عام.


وبالنسبة لقمر " NEXSAt"، أوضح انه سيتم إطلاقه نهاية العام القادم بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية ، وهو من نوعية الأقمار الصغيرة، ويزن 65 كيلو جراما ومخصص لاغراض الاستشعار عن بعد.


وعن القمر الصناعي المصري "مصر سات ٢" ،قال إنه قمر للاستشعار من البعد واغراض البحث العلمي وسيتم إطلاقه بالتعاون مع الجانب الصيني في الربع الأول من عام ٢٠٢٣ ، وهو من الأقمار متوسطة الحجم يزن ٣٥٠ كجم، مثبت عليه كاميرات بدقة إيضاحية ٢متر، مشيرا الى انه تم الانتهاء من التصميم وبناء النموذج الهندسية وجاري العمل حاليا على بناء النموذج الفضائي.


واضاف انه سوف يتم تجميع اجزاء القمر في مركز «تجميع واختبار الأقمار الصناعية» المقرر الانتهاء منه أبريل القادم ، داخل المدينة الفضائية العالمية التي تقع على مساحة 123 فدانا، ليكون المركز التخصصي الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، في مجال تجميع الأقمار الصناعية بوزن حتى 750 كيلوجرام، وإجراء جميع الاختبارات البيئية والوظيفية، عبر أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، بعقول وخبرات مصرية متميزة.


وأكد أن هذا المركز يستهدف أيضا إنتاج أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة، وخدمة عدد من المشروعات القومية المصرية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية. 

 

محمد القوصى دينا عبدالحكيم NEXSAt وكالة الفضاء المصرية طيبة 1

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