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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنك مصر يوجه رسالة لعملائه بشأن واقعة القرصنة.. فيديو

بنك مصر
بنك مصر

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن واقعة الاحتيال بفرع "سمالوط"، بسبب تسريب معلومات سرية من العميل أمام بعض العملاء، وهي قيد التحقيقات الآن. 

وأَضاف عاكف المغربي في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يمكن تحديث بيانات العميل هاتفياً ولكن يتم بالفروع فقط، قائلا: "لو حد طلب منك بيانات في البنك حتى لو ميعرفش الرقم السري، ممكن من خلالها يقدر يسرقك ويسحب منك فلوس".

وقدم نائب رئيس بنك مصر الشكر للإعلام، لتوعية المصريين وتعريفهم بأساسيات التعامل مع البنك.

ووجه عاكف المغربي رسالة للعملاء قائلاً: "البنك عمره ما يطلب منك بيانات، البنك عنده كل البيانات الكافية اللي يقدر يساعدك بيها".

وطمأن نائب رئيس بنك مصر عملائه بسبب قلقهم من واقعة قرصنة "سمالوط" بالصعيد، قائلاً: "بنك مصر مؤسسة عريقة منذ أكثر من 100 سنة، وعلى مدار هذه السنوات لا يوجد خسر جنيه واحد من البنك".

وأكد عكاف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، تواصلهم مع السيدة التي تعرضت لعملية النصب والسرقة في "سمالوط"، مؤكداً أنه يحاول إيجاد حل مُرضي، وهي متفهمة الوضع حالياً".

 

بنك مصر سمالوط نائب رئيس بنك مصر برنامج المصري أفندي واقعة قرصنة

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