عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لم تتم الصفقة.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بالشرقية

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز صان الحجر بمديرية أمن الشرقية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة أثناء تهريبها إلى إحدى المحافظات.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة صان الحجر بتمكن الرائد أحمد منصور لاشين رئيس مباحث مركز شرطة صان الحجر من ضبط سيارة ملاكي أمام البوابة الرئيسية لمدخل مدينة صان الحجر قادمة من محافظة الإسماعيلية ومتجهة إلى محافظة الدقهلية في حالة تلبس، وبها فردين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة "بانجو".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة.

تهريب مخدرات محافظة الشرقية بانجو صان الحجر الاسماعيلية

ترشيحاتنا

لم تتم الصفقة.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بالشرقية

شقيقة عزت أبو عوف: كان يحب الحياة وفعل الخير

هل صلاة الصبح تعوض صلاة الفجر؟.. الإفتاء تجيب

محمد القوصي يكشف أهمية إطلاق 4 أقمار صناعية جديدة

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف هونر Magic Fold القابل للطي

صدمة العمر.. كويتية تكتشف أن صديقتها ليست امرأة!

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من سمية الخشاب عقب عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

الإسماعيلي فى خطر والبنك الأهلي مهدد بالهبوط.. ترتيب الدوري المصري

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

هبوط الإنتاج الحربي وأسوان رسميا.. والمنافسة تشتعل بين البنك الأهلي ووادي دجلة

رسميا .. عمر كمال عبد الواحد يعلن انضمامه لـ الزمالك

مصر للطيران تستعد لتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطار برنيس الدولي

الفقي: لا يمكن تحميل السيسي أخطاء قرون.. وإثيوبيا تصف النيل بالخائن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

ثانوية عامة.. مؤهلات الفنانين الدراسية بعضها مفاجأة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ