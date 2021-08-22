لم تتم الصفقة.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز صان الحجر بمديرية أمن الشرقية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة أثناء تهريبها إلى إحدى المحافظات.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة صان الحجر بتمكن الرائد أحمد منصور لاشين رئيس مباحث مركز شرطة صان الحجر من ضبط سيارة ملاكي أمام البوابة الرئيسية لمدخل مدينة صان الحجر قادمة من محافظة الإسماعيلية ومتجهة إلى محافظة الدقهلية في حالة تلبس، وبها فردين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة "بانجو".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة.