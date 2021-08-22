إيقاف بناء دور سادس بدون ترخيص وإزالة 30 حالة تعد في الغردقة

أوقفت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بناء دور سادس علوى بدون ترخيص بجوار مسجد الرحمن وسط المدينة.

وتمكنت اللجنة من فك الشدة الخشبية والحديد المسلح على مساحة ١٠٠م، مع التنبيه على صاحب العقار بعدم تكرار البناء على أن تتم المتابعة على العقار بصفة دورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة، بالاستمرار في الإزالات لمنع البناء بدون ترخيص ووقف التعديات على أملاك الدولة.

كما تمكنت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ، من تنفيذ إزالة فورية لعدد ٣٠ حالة تعد عبارة عن 5 أكشاك وباقي الحالات عبارة عن أسوار وأرصفة وسلالم وتند ولافتات وحواجز للمحلات على مساحه ١٠٠٠م والتي تعوق تطوير شارع الأتوبيس وسط المدينة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، بالاستمرار في الإزالات الفورية لتذليل أي معوقات تسبب في تعطيل الخطة الموضوعة للتطوير ولتحسين الصورة البصرية والجمالية للغردقة.