نادر السيد يشيد بـ كارتيرون ويعلق على أزمة حراس مرمى الزمالك

أكد نادر السيد، نجم نادى الزمالك والأهلى السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، ناجح فى إدارته للاعبين منذ عودته للقلعة البيضاء.



وقال السيد فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "من الأفضل للزمالك عدم تواجد ثلاث حراس دوليين لأن ذلك يتسبب فى مشاكل وظلم بين اللاعبين بسبب رغبة الجميع فى المشاركة ولكن فى النهاية القرار يعود إلى المدير الفني".



وأضاف: "يجب أن يكون الثلاث حراس فى علاقة مميزة وجيدة وألا يفتعلوا الازمات، والأندية الكبيرة تضم حارس مرمي دولي ومعه حراس أقل منه فى المستوى".

ويستعد الزمالك، لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها، بعد غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري المصري.

ويحتاج الزمالك للفوز على الإنتاج الحربي، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي والجونة، التي ستقام في نفس التوقيت.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ 32:

1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- الاتحاد: 44 نقطة

7- إنبي: 43 نقطة

8- طلائع الجيش: 40 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

14 - الإسماعيلي 34 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18- أسوان: 27 نقطة