وزيرة الصحة : المستشفى المصري للنساء والتوليد أول دعم طبي لدولة جيبوتي

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، مع نظيرها من دولة چيبوتي، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، ان المستشفي المصري للنسا وللتوليد ورعايته الأطفال، بدولة جبوتي تعد أول عمل لدعم قطاع الصحة من خلال مصر.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن ذلك جاء وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم قطاع الصحة بدولة جبوتي، حيث أقلعت طائرتان نقل عسكري من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتى.

من جانبه، أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ، وتقديمها كل أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مؤكدين أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة الجيبوتى والتغلب على كل الشدائد التى يواجهها الشعب الجيبوتى.

تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم فى مواجهة المحن والأزمات.