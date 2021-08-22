لحوم فاسدة.. تحرير 11 محضرا تموينيا بدمياط

محافظة دمياط

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط برئاسة الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطري بدمياط، حملة مكبرة علي الأسواق للسيطرة علي الخارجين علي القانون.

جاءت الحملة بالإشتراك مع إدارة المجازر والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتم المرور على عدد من المحال والمطاعم للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٢٢٢٣ كجم من المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى (لحوم "هياكل"دواجن كاملة " دهون فاسدة "قلوب"كبدة" نتر لحوم"فيليه"حواوشى"مفروم سجق"شاورما"مفروم " لحوم خارج المجازر الحكومية " فسيخ" بربونى"مصنعات " جمبرى ) وجميعها فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الادمى.

تم تحرير ١١ محضر تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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