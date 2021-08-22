عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكاتب طارق دعكور يشارك في معرض إسكندرية للكتاب برواية لمسات الجنوب

صدى البلد

صدر حديثًا عن حكاية للنشر والطبع والتوزيع،  طيعة جديدة من رواية «لمسات الجنوب» وهي العمل الثالث للكاتب والأديب طارق دعكور، والمقرر أن يشارك بها بمعرض إسكندرية للكتاب، المقرر أن تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في شهر أكتوبر المقبل بأرض الكوته في الإسكندرية.

 

ويقدم الكاتب طارق دعكور،  فى روايته رصد حول العلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد للبلدان المختلفة، وخوف الشباب وتأثرهم في بعض التجارب خارج النطاق التي حدثت  بالماضي مع أصدقائهم أو أقربائهم، كما أنها تتحدث عن أن معانى الحب في أذهان البعض عبارة عن حكم وقيم من الطرف الآخر.

 

ومن الموضوعات التى يقدمها الروائي طارق دعكور، فى روايته رصد حى لعلاقة حب جمعت بين شخصين من أبناء الجنوب، ولكن هذه العلاقة لم يكتب لها الله النجاح بسبب بعض العادات والتقاليد التى أوقفت هذه العلاقة إلى حد معين. 

 

وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي المذهل حول العالم إلا أن الجنوب مازالت تتحكم فيه العادات والتقاليد العرفية بين القبائل الموجودة فى الصعيد المصري. 

 

الرواية تدور فى 560 ورقة من الحجم المتوسط، وهى الرواية الثالثة للروائي والكاتب طارق دعكور، بعد روايتيه الأولى "مسافر وحدك وفايتني"، والثانية "زعيم جمهورية نفسه". 

ويتميز أدب الروائي طارق دعكور، بالمباشرة والمصارحة، ورصد وقائع من المجتمع المصري الذى نعيش فيه بهدف تسليط الضوء على السلبيات الموجودة لوضع حلول جذرية لها ومعالجتها فى أسرع وقت.

29385f50-201d-4df7-b8d0-306b678e8cb1
29385f50-201d-4df7-b8d0-306b678e8cb1
حكاية للنشر والطبع والتوزيع لمسات الجنوب الأديب طارق دعكور معرض اسكندرية للكتاب الهيئة العامة للكتاب

ترشيحاتنا

السيسي لوزير خارجية صربيا: نعتز بعلاقاتنا التاريخية الممتدة لأكثر من مائة عام

بوتين يعلن تعافي اقتصاد روسيا من تأثيرات وباء كورونا

بتستعرض جمالها.. شاهد | أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد أزمة الصورة وزواج أحمد سعد

البطلة فريال أشرف لـ صدى البلد: اللعب باسم مصر أكبر حافز للذهبية..فيديو

تعرف على جدول الصيانة الدورية للسيارات

بعد مشكلة سيدة سمالوط.. البريد وبنكا مصر والأهلي يحذرون المواطنين.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

قبل مواجهة ليفانتي.. نجاة لاعبي ريال مدريد من الموت المحقق |تفاصيل

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

خاص | تعرف علي موعد انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى

"المجلس الأعلى للقضاء" يوافق على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

أغلقت التعليقات.. مها أحمد تثير أزمة بـ فيديو جديد وخناقة بعد حفل محمد رمضان "فيديو"

فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

فيديوجراف|العام المقبل .. مصر تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية بدون تدخل خارجي

يسبب السرطان .. تعرف علي أضرار حرق النفايات

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ