الكاتب طارق دعكور يشارك في معرض إسكندرية للكتاب برواية لمسات الجنوب

صدر حديثًا عن حكاية للنشر والطبع والتوزيع، طيعة جديدة من رواية «لمسات الجنوب» وهي العمل الثالث للكاتب والأديب طارق دعكور، والمقرر أن يشارك بها بمعرض إسكندرية للكتاب، المقرر أن تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في شهر أكتوبر المقبل بأرض الكوته في الإسكندرية.

ويقدم الكاتب طارق دعكور، فى روايته رصد حول العلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد للبلدان المختلفة، وخوف الشباب وتأثرهم في بعض التجارب خارج النطاق التي حدثت بالماضي مع أصدقائهم أو أقربائهم، كما أنها تتحدث عن أن معانى الحب في أذهان البعض عبارة عن حكم وقيم من الطرف الآخر.

ومن الموضوعات التى يقدمها الروائي طارق دعكور، فى روايته رصد حى لعلاقة حب جمعت بين شخصين من أبناء الجنوب، ولكن هذه العلاقة لم يكتب لها الله النجاح بسبب بعض العادات والتقاليد التى أوقفت هذه العلاقة إلى حد معين.

وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي المذهل حول العالم إلا أن الجنوب مازالت تتحكم فيه العادات والتقاليد العرفية بين القبائل الموجودة فى الصعيد المصري.

الرواية تدور فى 560 ورقة من الحجم المتوسط، وهى الرواية الثالثة للروائي والكاتب طارق دعكور، بعد روايتيه الأولى "مسافر وحدك وفايتني"، والثانية "زعيم جمهورية نفسه".

ويتميز أدب الروائي طارق دعكور، بالمباشرة والمصارحة، ورصد وقائع من المجتمع المصري الذى نعيش فيه بهدف تسليط الضوء على السلبيات الموجودة لوضع حلول جذرية لها ومعالجتها فى أسرع وقت.