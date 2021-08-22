حمادة هلال يشوق جمهوره من دبي.. انتظروا الجديد

سافر الفنان حمادة هلال، إلى دبي؛ من أجل تصوير أغاني جديدة بطريقة الـ"فيديو كليب"؛ وذلك بعد نجاح كليبه الأخير "أم أحمد"، والذي طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.



ونشر حمادة هلال صورا له عبر"إنستجرام"، وعلق عليها: "الحمد لله لسه واصل دبي لترتيب مواعيد تصوير الأغاني الجديدة، وإن شاء الله انتظروا الجديد قريبا".



وتصدر الفنان حمادة هلال، الترند على موقع "يوتيوب" الايام الماضية، بكليبه الجديد "أم أحمد"، والذى طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.



واحتلت الأغنية صدارة "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، وحازت على عدد مشاهدات كبير، وأشاد الكثير من الجمهور بمود الأغنية الذي يدعو للبهجة والتفاؤل.



الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب من إخراج أحمد أشرف Totti، استايلست علا أشرف، علاقات عامة H.k agency.



شارك في تمثيل الكليب كل من منال يحيى، ومحمد دسوقي، ومحمد أشرف، وغيرهم من الفنانين الشباب.



وتميز الكليب بأجواء من الكوميديا والبهجة، بالتزامن مع احتفالات العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، كما حقق الكليب نسب مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب".



طرح الفنان حمادة هلال أغنيته الجديدة "نجحنا" بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة.



أغنية نجحنا من غناء حمادة هلال و كلمات أحمد غريب، وألحان تيام على، توزيع ميدو عز، مهندس صوت محمد جودة.



يذكر أن الفنان حمادة هلال، نفى ،تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.