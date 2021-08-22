أخبار السيارات| سعر ومواصفات جيتور X95 موديل 2021 في مصر.. هيونداي N تصل الشرق الأوسط لأول مرة.. مرسيدس تنسحب من سباقات "فورمولا أي"

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.
سعر ومواصفات جيتور X95 موديل 2021 في مصر
أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية جيتور الصينية داخل السوق المصرية، عن طرح طراز X95 ، خلال شهر يوليو الماضي ، كموديل 2022، وتنافس السيارة ضمن فئة السيارات متعددة الاستخدامات الـSUV بشكل جيد .
عن طريق السعودية.. هيونداي N تصل الشرق الأوسط لأول مرة
أعلنت شركة هيونداي موتور، لأول مرة بأسواق الشرق الأوسط، وبالتحديد داخل المملكة العربية السعودية، عن طرح طرازات N ذات الأداء العالي، والمستوحاة من السيارات الرياضية.
الكشف عن جينيسيس G90 موديل 2022.. تفاصيل
انتشرت علي وسائل التواصل الاجتماعي عدة صور مسربة للسيارة السيدان الجديدة جينيسيس G90 2022 أثناء تجربتها العملية الأولي علي حلبات السباق استعداداً للإعلان الرسمي عنها قريباً.
رسميا .. مرسيدس تنسحب من سباقات فورمولا أي
حصلت شركة مرسيدس علي جوائز موسم 2020/2021 الخاص بسباقات الفورمولا إي، ومنذ ذلك الفوز، اتخذت الشركة قراراً حاسماً بشأن مستقبلها في الفورمولا E، وهو أنه بعد موسم 2021/2022 وتحديداً في أغسطس 2022، ستنسحب الشركة من أي سباقات تخص الفورمولا إي .
باقة 200 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان داخل السوق السعودي
تعتبر السيارات السيدان من اهم فئات المركبات داخل جميع الأسواق العالمية للسيارات ، وبالأخص في أسواق المنطقة العربية ، وفى السوق السعودي .